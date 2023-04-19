Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из Венесуэлы Иван Хиль осудили риторику Белого дома

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его коллега из Весенуэлы Иван Хил осудили риторику Соединенных Штатов Америки.
18 апреля российский дипломат посетил Каракас. В ходе визита он провел официальные переговоры с главой внешнеполитического ведомства Весенуэлы. Во время диалога Лавров и Хил обсудили политику Вашингтона.
«Всем прекрасно известно: Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент. И гораздо чаще они обманывают, чем выполняют свои собственные обещания», — сошлись во мнении главы МИД.
Ранее Лавров рассказал, какая судьба ждет доллар в ближайшем будущем. Подробностями делится интернет-агентство «Ура.ру».