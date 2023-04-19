Реформы назрели: как сделать следующий футбольный сезон в России интереснее

Боссы Единой лиги ВТБ таким образом хотели, чтобы шесть сильнейших команд чемпионата еще по два раза сыграли между собой. Стоит отметить, что такое решение со стороны баскетбольных функционеров привело к увеличению зрительской аудитории к матчам. Такой же формат проведения турнира может быть использован и в РПЛ и об этом неоднократно говорил сам Алаев. То есть, «Зенит», «Спартак» и остальные клубы из первой восьмерки еще по два раза сыграют между собой и будут бороться за чемпионство, а команды, занявшие места с восьмого по 16 — за выживание. Вроде как формат достаточно интересный, но не новый. Примерно такая же схема используется в Бельгии, а нам хочется чего-то нового, учитывая бан российского футбола на международной арене.