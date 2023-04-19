Реформы назрели: как сделать следующий футбольный сезон в России интереснее

На этой неделе президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал журналистам и болельщикам, когда начнется следующий футбольный сезон в стране.
Матч за суперкубок запланирован на 15 июля, первый тур РПЛ сезона 2023/2024 должен по плану состояться 23 марта. Однако некоторые любители футбола предлагают боссам лиги провести реформы, которые могут поспособствовать увеличению интереса к просмотру РПЛ.
Вариант первый. Сыграть 20 туров, а затем разбить команды по группам
Такая схема уже используется в баскетбольной Единой лиге ВТБ. Всего участие в турнире принимают 12 команд, которые после 20 туров разбились на группы А и Б. В первую шестерку попали ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Нижний Новгород», «Локомотив-Кубань» и московский МБА. В группу Б попали остальные клубы, которые набрали меньшее количество очков.
Боссы Единой лиги ВТБ таким образом хотели, чтобы шесть сильнейших команд чемпионата еще по два раза сыграли между собой. Стоит отметить, что такое решение со стороны баскетбольных функционеров привело к увеличению зрительской аудитории к матчам. Такой же формат проведения турнира может быть использован и в РПЛ и об этом неоднократно говорил сам Алаев. То есть, «Зенит», «Спартак» и остальные клубы из первой восьмерки еще по два раза сыграют между собой и будут бороться за чемпионство, а команды, занявшие места с восьмого по 16 — за выживание. Вроде как формат достаточно интересный, но не новый. Примерно такая же схема используется в Бельгии, а нам хочется чего-то нового, учитывая бан российского футбола на международной арене.
Проведение регулярного чемпионата РПЛ и плей-офф
Лично мне кажется этот вариант наиболее интересным для самих болельщиков. Сейчас в России идет финал плей-офф Кубка Гагарина в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Серия между «Ак Барсом» и ЦСКА на первом матче собрала солидную зрительскую аудиторию. Теперь представьте: начало июня 2024 года, финал розыгрыша плей-офф РПЛ, «Зенит» — «Спартак» или другой какой-нибудь вариант, серия до четырех побед. Интересно же, да и необычно. Только с такой системой потеряется возможность участия клубов РПЛ в Кубке России. С другой стороны, сейчас высшим футбольным инстанциям надо думать о болельщиках и о том, как сохранить интерес к своему продукту.
«Зенит» на протяжении последних пяти лет доминирует в нашем чемпионате, но в плей-офф сине-бело-голубые уже не будут заведомо сильнее. Здесь на первый план выйдет физика и работа по восстановлению между играми. Плюсом к этому увеличится количество матчей между топ-клубами нашей страны, следовательно, будет стабильно высокий зрительский интерес. Осталось только подумать над форматом.
Оставить все, как есть
Ломать всегда проще, чем строить. Вероятность того, что летом нас резко вернут в еврокубки, крайне мала, а вдруг чудо случится? При этом, в Российском футбольном союзе (РФС) будет утвержден план о проведении следующего розыгрыша РПЛ по новой системе.
В общем, Алаеву и другим нашим высокопоставленным лицам в ближайшее время придется хорошо подумать, что делать дальше. Если «Зенит» не удается сместить с первого места никому за счет мастерства, может кто-то это сможет сделать на фоне лучшей физической подготовки? Главное для РПЛ сейчас — не потерять свою аудиторию, а как лига это будет делать — это другой вопрос.