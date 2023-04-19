Эксперт Константин Шафранский рассказал о проблемах развития роботизации в России

Российская промышленность мало роботизирована в связи со спецификой прав собственности на средства производства. Об этом рассказал заместитель декана факультета робототехники Университета «Синергия» Константин Шафранский.
В РФ имеется большое количество предприятий всех форм собственности, которые производят малые серии или вообще единичные с точки зрения роботизации производства изделия, пишет издание Pravda.Ru.
Эксперт считает, что в отечественной промышленности можно было бы использовать больше роботов, если последние будут планироваться в качестве оборудования при организации и выполнении работ по подготовке производства мелкосерийного или несерийного типа производств.
По словам Шафранского, перспективы развития робототехники в РФ зависят от перехода массового производства к персональному. Поскольку в России зачастую получается производить уникальные единичные виды продукции. Однако при массовом производстве такой продукции – ее качество оставляет желать лучшего, подчеркнул специалист.