В Челябинске девять человек заразились сальмонеллезом после заказа суши на дом

В Челябинске несколько любителей японской кухни обратились к медикам с жалобами на отравление. Позже выяснилось, что все они заказывали еду на дом в одной и той же фирме.
Представители регионального управления Роспотребнадзора вместе с сотрудниками прокуратуры отправились с проверкой на предприятие, где челябинцы делали заказы, собщает сетевое издание «ЧелябинскСегодня». Во время проверки был выявлен ряд грубых нарушений, из-за которых клиенты могли получить расстройство желудка.
В соответствии с предписаниями Роспотребнадзора на данном предприятии общественного питания был организован и проведен комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе проведена заключительная дезинфекция. На владельца организации составлен административный протокол за нарушение установленных законодательством требований к организации питания населения. Деятельность предприятия приостановлена на 60 дней.