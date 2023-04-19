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Екатеринбургского пиарщика Ширшикова взяли под арест до 17 июня по делу об оправдании терроризма

Общество
Екатеринбургского пиарщика Ширшикова взяли под арест до 17 июня по делу об оправдании терроризма

Екатеринбургского пиарщика Ярослава Ширшикова арестовали на два месяца по решению Верх-Исетского районного суда. Его заподозрили в оправдании терроризма. Он будет находится под арестом до 17 июня, передает РИА Новости.

Уральские медиа сообщили, что Ширшиков был задержан якобы за пост в Telegram-канале, в котором он оправдывал теракт против военного корреспондента Владлена Татарского. Однако официальная информация сути дела не раскрывается.

«Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Ширшикова удовлетворено. Избрана в отношении обвиняемого мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца – по 17 июня», — рассказали в судебной инстанции представителям СМИ.

Там же уточнили, что в отношении Ширшикова возбуждено дело по части второй статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети интернет».

До этого Ширшиков в своем Telegram-канале рассказал, что дал интервью журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, которого недавно арестовали по делу о шпионаже. При этом, Алексей Венедиктов✱ (внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) в эфире западного канала вступился за американца, заявив о своих сомнениях в целесообразности его задержания, пишет «Царьград».

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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