Екатеринбургского пиарщика Ширшикова взяли под арест до 17 июня по делу об оправдании терроризма

До этого Ширшиков в своем Telegram-канале рассказал, что дал интервью журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, которого недавно арестовали по делу о шпионаже. При этом, Алексей Венедиктов✱ (внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) в эфире западного канала вступился за американца, заявив о своих сомнениях в целесообразности его задержания, пишет «Царьград».