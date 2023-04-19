Екатеринбургского пиарщика Ширшикова взяли под арест до 17 июня по делу об оправдании терроризма

Екатеринбургского пиарщика Ярослава Ширшикова арестовали на два месяца по решению Верх-Исетского районного суда. Его заподозрили в оправдании терроризма. Он будет находится под арестом до 17 июня, передает РИА Новости.
Уральские медиа сообщили, что Ширшиков был задержан якобы за пост в Telegram-канале, в котором он оправдывал теракт против военного корреспондента Владлена Татарского. Однако официальная информация сути дела не раскрывается.
«Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Ширшикова удовлетворено. Избрана в отношении обвиняемого мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца – по 17 июня», — рассказали в судебной инстанции представителям СМИ.
Там же уточнили, что в отношении Ширшикова возбуждено дело по части второй статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети интернет».
До этого Ширшиков в своем Telegram-канале рассказал, что дал интервью журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, которого недавно арестовали по делу о шпионаже. При этом, Алексей Венедиктов✱ (внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) в эфире западного канала вступился за американца, заявив о своих сомнениях в целесообразности его задержания, пишет «Царьград».
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами