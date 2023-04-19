После возгорания в шахте «Распадская» на поверхность вышли все горняки

После возгорания в шахте «Распадская» в Кузбассе на поверхность вышли все горняки. Экстренные службы сообщили о ходе эвакуации.
Выводить людей начали после обнаружения возгорания. Как передает официальный Telegram-канал РИА Новости, на поверхность поднялись все 275 человек. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящий момент на месте инцидента работают специалисты.
Ранее стало известно о начале эвакуации на объекте. По информации экстренных служб, очаг возгорания находился на глубине примерно в 550 метров.