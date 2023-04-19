Массовые проверки проходят в УВД по ЦАО Москвы из-за утечки данных российских силовиков

ФСБ в сотрудничестве с Главным управлением собственной безопасности МВД проводят массовые проверки в УВД по ЦАО Москвы в связи с утечкой данных правоохранителей. Об этом сообщает ТАСС Москва в своем Telegram-канале.
Источник издания рассказал, что сотрудники силовых структур за финансовое вознаграждение передавали личные данные своих коллег заказчикам. Среди потребителей таких услуг также присутствовали граждане Украины.
По предварительной информации, несколько полицейских задержаны по подозрению в торговле личной информацией о силовиках. Проверки длятся уже несколько недель.
Ранее стало известно, что МВД РФ планирует провести проверку россиян, отказавшихся от украинского гражданства. Информация об этом появилась в проекте указа президента России Владимира Путина.