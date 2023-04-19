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Жителя ЛНР приговорили к десяти годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу СБУ

Происшествия
Жителя ЛНР приговорили к десяти годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу СБУ

В Луганской Народной Республике (ЛНР) осудили местного жителя, сотрудничавшего со Службой безопасности Украины (СБУ). Мужчину приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за шпионаж, сообщили в Верховном суде ЛНР.

По мнению судебной инстанции, гражданин совершил «умышленное особо тяжкое преступление против конституционного строя и безопасности государства». В результате этого злоумышленнику предстоит ответить перед законом по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

Ранее стало известно, что уличенного в шпионаже американского журналиста из Wall Street Journal Эвана Гершковича оставили под стражей. Соответствующее решение принял Мосгорсуд, сообщала «Национальная служба новостей».
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