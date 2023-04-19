Авиацию привлекли к тушению крупного пожара на предприятии по производству пластмасс в Дзержинске

Воздушную технику привлекли к тушению пожара на предприятии по производству пластмасс в Нижегородской области. Об этом сообщает МЧС России по региону.
По предварительной информации, горит склад по адресу Автозаводское шоссе, дом 99А в городе Дзержинске. Огонь распространился на площади в 4000 кв. метров.
В настоящее время тушение пожара продолжается. Для борьбы с огнем привлечены 130 человек и 47 единиц техники. Также на место ЧП прибыл пожарный поезд и вертолет Ми-8 МЧС России. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее МЧС опубликовало видеоролик с места пожара на предприятии. На кадрах отчетливо видно, как над заводом в небо поднимается черный дым.