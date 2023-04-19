Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: Даже самый пессимистичный сценарий санкций не сломил экономику РФ

Западные санкции в отношении России в прошлом году оказались за пределами даже самого пессимистичного сценария, по словам главы Банка России. Она считает, что сбалансированная и твердая политика прошлых лет и опыт борьбы с кризисами поспособствовали эффективному реагированию на экономическую ситуацию.