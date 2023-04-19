Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: Даже самый пессимистичный сценарий санкций не сломил экономику РФ

Эльвира Набиуллина отмечает, что к такому напору санкций против РФ невозможно было подготовится, сообщает ТАСС.
Западные санкции в отношении России в прошлом году оказались за пределами даже самого пессимистичного сценария, по словам главы Банка России. Она считает, что сбалансированная и твердая политика прошлых лет и опыт борьбы с кризисами поспособствовали эффективному реагированию на экономическую ситуацию.
Набиуллина отмечает устойчивость экономики и финансовой системы России. Компании продемонстрировали способность быстро адаптироваться под изменяющиеся обстоятельства. Помимо этого, банки и другие организации финансового сектора выполняли работу стабильно, обеспечивая страну необходимыми средствами.
Ранее глава Центробанка заявила, что Банк России продолжает работу над возращением «замороженных» резервов в долларах и евро. Введение ограничений на вывод средств резидентами из недружественных стран стало ответной мерой на санкционное давление.