Серпуховский лифтостроительный завод возобновил работу спустя пять лет

Депутат Государственной думы от Московской области Сергей Колунов назвал предприятие «самым крупным, самым современным заводом в России». По его словам, на данный момент в нем работают около 200 сотрудников, несмотря на недавнее возобновление производства. Кроме того, депутат отметил, что сейчас там проводятся испытательные работы над скоростными лифтами.