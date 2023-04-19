Серпуховский лифтостроительный завод возобновил работу спустя пять лет

Вновь заработавший лифтостроительный завод в Серпухове планирует к 2025 году увеличить размер кадров предприятия до 450 работников и производство лифтов до 12 тысяч в год. Об этом пишет «360».
В декабре 2017 года предприятие ООО «Серпуховский лифтостроительный завод» было признано банкротом из-за задолженности в размере около 400 миллионов рублей. Однако в 2022 году инвесторы группы компаний «Садовое кольцо» выкупили завод, оплатили долги и подготовили производство к запуску.
Депутат Государственной думы от Московской области Сергей Колунов назвал предприятие «самым крупным, самым современным заводом в России». По его словам, на данный момент в нем работают около 200 сотрудников, несмотря на недавнее возобновление производства. Кроме того, депутат отметил, что сейчас там проводятся испытательные работы над скоростными лифтами.
«Директор пообещал, что в октябре эти лифты войдут в серию. Это будет первый завод, который делает еще и скоростные лифты в нашей стране. Поэтому я очень доволен, налицо импортозамещение», — подчеркнул Колунов.
Также власти Подмосковья совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, благодаря работе завода, планируют в течение трех лет заменить более тысячи лифтов.