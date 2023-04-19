Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Власти Астраханской области хотят временно запретить использование дронов

Общество
Власти Астраханской области хотят временно запретить использование дронов

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Сергей Иващенко прояснил ситуацию.

По словам Иващенко, региональное правительство подготовило проект постановления о временном запрете использования гражданской малой авиации и беспилотников. Данная мера направлена на обеспечение безопасности населения региона, сообщает Астрахань.Ру.

Власти Астраханской области утвердили состав рабочей группы, которая будет курировать работу с органами Росавиации и Госавианадзора в сфере эксплуатации гражданских самолетов общего назначения и находящихся в ведении ДОСААФ.
астраханская область дроны запрет
Военкоры ФАН