Власти Астраханской области хотят временно запретить использование дронов

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Сергей Иващенко прояснил ситуацию.
По словам Иващенко, региональное правительство подготовило проект постановления о временном запрете использования гражданской малой авиации и беспилотников. Данная мера направлена на обеспечение безопасности населения региона, сообщает Астрахань.Ру.
Власти Астраханской области утвердили состав рабочей группы, которая будет курировать работу с органами Росавиации и Госавианадзора в сфере эксплуатации гражданских самолетов общего назначения и находящихся в ведении ДОСААФ.