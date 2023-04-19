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Государственная Дума приняла закон о кредитных каникулах для созаемщиков мобилизованных россиян

Общество
Государственная Дума приняла закон о кредитных каникулах для созаемщиков мобилизованных россиян

Госдума в третьем чтении приняла закон, расширяющий кредитные каникулы для созаемщиков граждан России, мобилизированных на военную службу.

В настоящее время закон предусматривает право на приостановление кредитных обязательств военнослужащим, добровольцам и мобилизованным гражданам, а также членам их семьи. Однако на практике встречаются случаи, когда будущий мобилизованный берет кредит совместно с родителями или другими лицами.

«В такой ситуации в случае смерти участника специальной военной операции или тяжелой инвалидности долг может лечь на других созаемщиков — его родителей или усыновителей», — говорится в пояснительной записке к закону.

Принятая госдумой поправка расширит кредитные каникулы на всех созаемщиков, участвующих на стороне заемщика, являющегося участником СВО. Также документ предусмотрит право списать кредитные обязательства в случае гибели заимодателя или признании его инвалидом I группы для совершеннолетних детей, родителей или усыновителей.

Ранее INFOX сообщал, что в Госдуме внесли на рассмотрение законопроект о длинных выходных с первого по девятое мая. Инициативу выдвинули депутаты из фракции «Новые люди».
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