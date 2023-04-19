Государственная Дума приняла закон о кредитных каникулах для созаемщиков мобилизованных россиян

Госдума в третьем чтении приняла закон, расширяющий кредитные каникулы для созаемщиков граждан России, мобилизированных на военную службу.
В настоящее время закон предусматривает право на приостановление кредитных обязательств военнослужащим, добровольцам и мобилизованным гражданам, а также членам их семьи. Однако на практике встречаются случаи, когда будущий мобилизованный берет кредит совместно с родителями или другими лицами.
«В такой ситуации в случае смерти участника специальной военной операции или тяжелой инвалидности долг может лечь на других созаемщиков — его родителей или усыновителей», — говорится в пояснительной записке к закону.
Принятая госдумой поправка расширит кредитные каникулы на всех созаемщиков, участвующих на стороне заемщика, являющегося участником СВО. Также документ предусмотрит право списать кредитные обязательства в случае гибели заимодателя или признании его инвалидом I группы для совершеннолетних детей, родителей или усыновителей.
Ранее INFOX сообщал, что в Госдуме внесли на рассмотрение законопроект о длинных выходных с первого по девятое мая. Инициативу выдвинули депутаты из фракции «Новые люди».