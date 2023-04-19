Государственная Дума приняла закон о кредитных каникулах для созаемщиков мобилизованных россиян

В настоящее время закон предусматривает право на приостановление кредитных обязательств военнослужащим, добровольцам и мобилизованным гражданам, а также членам их семьи. Однако на практике встречаются случаи, когда будущий мобилизованный берет кредит совместно с родителями или другими лицами.