Железнодорожный вагон отцепился от поезда во время движения в Новосибирской области

В Новосибирской области во время движения вагон отцепился от электропоезда, следовавшего из Новосибирска в Барабинск. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В результате происшествия никто не пострадал: сработала система автоматической остановки при отцепе, сообщает сетевое издание «МК в Новосибирске». Пассажиров из отцепившегося вагона пересадили в другие вагоны поезда. Дальнейшая поездка прошла в штатном режиме.
Из-за инцидента задержка в движении поездов составила около часа. Новосибирский следственный отдел Восточного управления СК России проводит доследственную проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта» УК РФ.