Госдума приняла законопроект о приравнивании к ветеранам ВОВ жителей осажденного Сталинграда

Государственная дума России приняла закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны. Информация об этом появилась на сайте законодательного органа.
Также накануне в Госдуме приняли в первом чтении законопроект о наделении ополченцев Донбасса статусом ветерана боевых действий. По словам спикера нижней палаты парламента РФ Вячеслава Володина, все участники СВО должны иметь равный статус и уверенность в поддержке государства.
Ранее появилась информация, что в Томской области выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в размере десяти тысяч рублей планируют сделать ежемесячными. Средства выделят из федерального бюджета страны.