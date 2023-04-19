Госдума приняла законопроект о приравнивании к ветеранам ВОВ жителей осажденного Сталинграда

Также накануне в Госдуме приняли в первом чтении законопроект о наделении ополченцев Донбасса статусом ветерана боевых действий. По словам спикера нижней палаты парламента РФ Вячеслава Володина, все участники СВО должны иметь равный статус и уверенность в поддержке государства.