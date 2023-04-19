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Госдума приняла законопроект о приравнивании к ветеранам ВОВ жителей осажденного Сталинграда

Общество
Госдума приняла законопроект о приравнивании к ветеранам ВОВ жителей осажденного Сталинграда

Государственная дума России приняла закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны. Информация об этом появилась на сайте законодательного органа.

Также накануне в Госдуме приняли в первом чтении законопроект о наделении ополченцев Донбасса статусом ветерана боевых действий. По словам спикера нижней палаты парламента РФ Вячеслава Володина, все участники СВО должны иметь равный статус и уверенность в поддержке государства.

Ранее появилась информация, что в Томской области выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в размере десяти тысяч рублей планируют сделать ежемесячными. Средства выделят из федерального бюджета страны.
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