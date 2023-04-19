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Президент РФ Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления впервые с 2020 года

Политика
Президент РФ Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления впервые с 2020 года

Президент России Владимир Путин 20 апреля проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления впервые с января 2020 года. О грядущем мероприятии сообщает пресс-служба Кремля.

На заседании будут обсуждаться вопросы кадрового потенциала муниципальной службы, задачи пространственного развития муниципальных образований, а также особенности работы местного самоуправления в единой системе публичной власти, говорится в сообщении. Само мероприятие пройдет в режиме видеосвязи.

Напомним, что в прошлый раз Совет по развитию местного самоуправления при президенте России собирался в январе 2020 года в подмосковном Красногорске. Тогда центральной темой заседания была роль местного самоуправления в реализации национальных проектов.

Ранее сообщалось, что приезд президента РФ Владимира Путина в штабы на Херсонском направлении и в ЛНР заранее не готовились. По данным пресс-службы Кремля, глава государства перемещался между пунктами назначения на вертолете.
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