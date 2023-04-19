Президент РФ Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления впервые с 2020 года

Президент России Владимир Путин 20 апреля проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления впервые с января 2020 года. О грядущем мероприятии сообщает пресс-служба Кремля.
На заседании будут обсуждаться вопросы кадрового потенциала муниципальной службы, задачи пространственного развития муниципальных образований, а также особенности работы местного самоуправления в единой системе публичной власти, говорится в сообщении. Само мероприятие пройдет в режиме видеосвязи.
Напомним, что в прошлый раз Совет по развитию местного самоуправления при президенте России собирался в январе 2020 года в подмосковном Красногорске. Тогда центральной темой заседания была роль местного самоуправления в реализации национальных проектов.
Ранее сообщалось, что приезд президента РФ Владимира Путина в штабы на Херсонском направлении и в ЛНР заранее не готовились. По данным пресс-службы Кремля, глава государства перемещался между пунктами назначения на вертолете.