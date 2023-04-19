Болгария временно приостановила импорт продовольствия с Украины, за исключением транзитных грузов

Радиоканал Bulgaria в среду, 19 апреля, со ссылкой на премьер-министра технического правительства Гылыба Донева сообщил, что Болгария вводит временный запрет на импорт продовольствия с Украины, за исключением продуктовых транзитных грузов.
«Болгария ввела временный запрет на импорт продовольствия из Украины за исключением транзитных товаров», — приводит выдержку из соответствующего заявления болгарского премьера РИА Новости.
По его словам, такая мера была обусловлена фактом того, что за 2022 году в стране скопились существенные запасы продовольствия. Подобная ситуация чревата проблемами для болгарского сельскохозяйственного бизнеса, подчеркнул Донев.
В заключение он добавил, что в Брюсселе должны понять позицию ряда стран, принявших аналогичное решение. Польша, Словакия и Венгрия на фоне протестов местных фермеров тоже заявили о приостановке импорта продукции украинского сельхозпрома.
Правда, некоторых поляков возмутили инициативы правительства по поддержке местного фермерства за счет эмбарго на ввоз украинских продуктов, пишет портал «РИАМО».