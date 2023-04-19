Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Болгария временно приостановила импорт продовольствия с Украины, за исключением транзитных грузов

Политика
Болгария временно приостановила импорт продовольствия с Украины, за исключением транзитных грузов

Радиоканал Bulgaria в среду, 19 апреля, со ссылкой на премьер-министра технического правительства Гылыба Донева сообщил, что Болгария вводит временный запрет на импорт продовольствия с Украины, за исключением продуктовых транзитных грузов.

«Болгария ввела временный запрет на импорт продовольствия из Украины за исключением транзитных товаров», — приводит выдержку из соответствующего заявления болгарского премьера РИА Новости.

По его словам, такая мера была обусловлена фактом того, что за 2022 году в стране скопились существенные запасы продовольствия. Подобная ситуация чревата проблемами для болгарского сельскохозяйственного бизнеса, подчеркнул Донев.

В заключение он добавил, что в Брюсселе должны понять позицию ряда стран, принявших аналогичное решение. Польша, Словакия и Венгрия на фоне протестов местных фермеров тоже заявили о приостановке импорта продукции украинского сельхозпрома.

Правда, некоторых поляков возмутили инициативы правительства по поддержке местного фермерства за счет эмбарго на ввоз украинских продуктов, пишет портал «РИАМО».
болгария Украина поставки продовольствия запрет на экспорт сельское хозяйство зерно продовольствие
Военкоры ФАН