В России изменится порядок контроля за работой с опасными отходами

Государственной Думой принят в окончательном третьем чтении законопроект об изменении порядка осуществления проверок юридических лиц, работающих с отходами I – IV класса опасности, в частности, осуществляющих их сбор, транспортировку, утилизацию и обезвреживание.
О сути принятых изменений рассказал Председатель комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Парламентарий отметил, что плановые проверки такой деятельности будут заменены на процедуру периодического подтверждения соответствия лицензионным требованиям.
«Это необходимо для снижения нагрузки на предпринимателей, при этом важно, чтобы качество проверок оставалось по-прежнему высоким, проводилось с применением современных технологий. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года», — пояснил Сергей Гаврилов.
Парламентарий напомнил, что «Комитет также работает над законопроектом, в соответствии с которым лицензированию будет подлежать деятельность дезинфекторов, дезинсекторов, дератизаторов, поскольку к качеству данных услуг накопилось много вопросов».
«Участившиеся случаи некачественного проведения, например, дезинфекции торговых площадей, приведших к отравлению покупателей, требуют усиления контроля государства за этим потенциально опасным видом деятельности путем введения ее лицензирования», — уверен Сергей Гаврилов.
Напомним, ранее в Кемеровской области приняли новый закон о льготных жилищных займах для участников специальной военной операции.