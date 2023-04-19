Заблокированная в церкви Судана россиянка рассказала о ситуации в Хартуме

Хартум, 19 апреля. Россиянка с ребенком, заблокированная в здании Нубийской митрополии в столице Судана, призвала мировое сообщество повлиять на ситуацию и добиться безопасной эвакуации людей из помещения. Об этом сообщает Telegram-канал «Арабская Африка».
Авторы опубликовали крик о помощи, поступивший от гражданки РФ, супруги одного из сотрудников российского посольства в Хартуме. Ранее греческие СМИ сообщили, что в столичном храме 15 человек оказались заблокированы.
Все они не могут покинуть здание из-за постоянных обстрелов. Об этом греческим массмедиа рассказал епископ Александрийской православной церкви митрополит Нубийский и всего Судана Савва.
«Мы находимся в здании митрополии. Здесь 15 человек всех возрастов: православные греки, суданцы, эфиопы и одна россиянка с ребенком», — отметил митрополит.
Женщина разослала сообщение, в котором рассказала о ситуации в храме и городе. По ее словам, достигнутое ранее перемирие между армией и Силами быстрого реагирования (СБР) не работает.
«Выстрелы из тяжелой артиллерии продолжаются. Хотят закрыть все больницы. Надо привлечь внимание ООН и мировой общественности. Сообщите везде об этой ситуации от нас, находящихся в церкви», — написала россиянка.
В первые часы после начала боевых действий во дворе храма ранения получили два человека. Они доставлены в близлежащий госпиталь.
«Но теперь собираются привезти обратно, так как больницы закрывают. Но им нужна операция. Лекарств нет. Не весь Хартум в такой ситуации — только наш район, соседний около посольства и еще парочка. В других спокойнее.
Передайте это везде как SOS-сообщение всему миру из нашей церкви: нет электричества (закончилось топливо для генератора), воды, еды», — отметила она.
Вооруженным силам Судана и СБР удалось достичь 24-часового перемирия, начавшегося вечером 18 апреля. Несмотря на это, в городе продолжаются боевые действия, из-за которых страдает гражданское население. Гуманитарная ситуация в стране катастрофическая. Отовсюду поступают сообщения о нехватке лекарств, закрытии больниц и росте числа жертв.