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Дипломаты из КНР поддержали Евросоюз в намерении содействовать мирному диалогу Москвы и Киева

Политика
Дипломаты из КНР поддержали Евросоюз в намерении содействовать мирному диалогу Москвы и Киева

Китайские дипломаты поддержали намерение государств Европейского союза содействовать мирным переговорам России и Украины. Об этом с уверенностью заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Ван Вэньбин.

Соответствующей информацией он поделился 19 апреля, в среду. Согласно материалу интернет-издания «Подмосковье сегодня», политика Пекина основывается на собственных фундаментальных интересах.

«Китай поддерживает европейскую сторону в ее стремлении содействовать скорейшему возобновлению переговоров», — добавил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР.

Для решения украинского вопроса следует действовать с учетом интересов всех государств, резюмировал он.
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