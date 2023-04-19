Дипломаты из КНР поддержали Евросоюз в намерении содействовать мирному диалогу Москвы и Киева

Китайские дипломаты поддержали намерение государств Европейского союза содействовать мирным переговорам России и Украины. Об этом с уверенностью заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Ван Вэньбин.
Соответствующей информацией он поделился 19 апреля, в среду. Согласно материалу интернет-издания «Подмосковье сегодня», политика Пекина основывается на собственных фундаментальных интересах.
«Китай поддерживает европейскую сторону в ее стремлении содействовать скорейшему возобновлению переговоров», — добавил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР.
Для решения украинского вопроса следует действовать с учетом интересов всех государств, резюмировал он.