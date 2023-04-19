Две женщины пострадали при пожаре в центре детского творчества в Сургуте

Пожар произошел в частном детском учреждении на улице Быстринская 22/1. Известно, что возгорание началось в тамбуре здания, в этот момент там находились только сотрудники детского сада. Одна из пострадавших повредила ногу, когда пыталась выбраться из горящего помещения на первом этаже через окно, а вторая — отравилась угарным газом. Обоих доставили в местную больницу.