Две женщины пострадали при пожаре в центре детского творчества в Сургуте

Возгорание произошло днем 19 апреля в частном центре детского творчества Smart kids в Сургуте, сообщает ТАСС.
Пожар произошел в частном детском учреждении на улице Быстринская 22/1. Известно, что возгорание началось в тамбуре здания, в этот момент там находились только сотрудники детского сада. Одна из пострадавших повредила ногу, когда пыталась выбраться из горящего помещения на первом этаже через окно, а вторая — отравилась угарным газом. Обоих доставили в местную больницу.
На место происшествия прибыли две машины скорой помощи и полиции, а также семь автомобилей пожарной охраны. Возгорание ликвидировали в течение семи минут, причины его возникновения до сих пор выясняются.
Ранее стало известно о пожаре на предприятии по производству пластмасс в Нижегородской области. Известно, что огонь распространился на 4 тыс. кв. метров, а на его ликвидацию были отправлены 32 спасателя и восемь единиц техники.