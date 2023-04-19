Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил о давлении США и ЕС на Анкару в преддверии выборов 14 мая

США и страны Евросоюза усиливают давление на Анкару в преддверии президентских и парламентских выборов, которые состоятся 14 мая, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Мнение политика привел телеканал TV100.
Позицию стран Запада турецкий чиновник объяснил тем, что грядущие выборы полностью изменят историю республики. По словам Сойлу, 14 мая жители Турции не просто выберут президента, но судьбу будущих поколений сограждан и полную независимость своей страны.
Глава МВД ближневосточной страны подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают терять авторитет, и их ненавидит «весь мир». Он отметил, что Европы как субъектной единицы не существует — «она является лишь составом в конвое» США, убежден Сойлу.
«Европа стала пешкой Америки в Африке, все африканские страны ненавидят эксплуатирующие их государства», — добавил политик.
Ранее сообщалось, что глава МВД Турции Сулейман Сойлу предрек победу действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах 14 мая. По словам чиновника, политик может набрать более 50% голосов избирателей и обойти конкурента уже в первом туре голосования.