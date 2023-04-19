Глава МВД ближневосточной страны подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают терять авторитет, и их ненавидит «весь мир». Он отметил, что Европы как субъектной единицы не существует — «она является лишь составом в конвое» США, убежден Сойлу.