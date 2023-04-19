МЧС опубликовало видео с места пожара на предприятии по производству пластмасс в Нижегородской области

В Сети появилось видео с места пожара на предприятии по производству пластмасс в Дзержинске. Ролик предоставил официальный Telegram-канал МЧС России.
По кадрам можно оценить масштаб возгорания на объекте. На видео заметно, как над производством в небо поднимается черный дым. На месте инцидента оперативно работают спасатели.
Из-за стремительного усугубления ситуации на предприятии к тушению огня привлекли больше пожарных. По предварительной информации, их число уже превысило 80 человек. Для борьбы с огнем готовы применить пожарный поезд и вертолет Ми-8.