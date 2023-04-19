Уголовное дело возбудили после обнаружения мертвого младенца в мусорном баке в Оренбуржье

Жительница Оренбургской области выбросила тело своего четырехмесячного сына в мусорный бак. В отношении 22-летней девушки возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК в регионе.
Проживающая в городе Бузулук 22-летняя девушка избавилась от тела младенца, испугавшись ответственности за смерть сына от пневмонии. По информации следствия, это произошло 15 апреля.
Она завернула тело ребенка в полиэтиленовый пакет и поместила его в мусорный бак. После этого мать погибшего от заболевания мальчика покинула город.
В отношении девушки возбуждено уголовное дело по части первой статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Сейчас правоохранительные органы устанавливают ее местонахождение.
Ранее тело завернутого в полиэтилен младенца обнаружили в Калининграде. Признаков насильственной смерти на теле ребенка не было, передает «Вечерняя Москва».