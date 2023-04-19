Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии в Калужской области

Глава военного ведомства России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Калужской области. Соответствующей информацией поделились в Министерстве обороны РФ.
Об этом заявили 19 апреля, в среду. В ходе поездки министру обороны были продемонстрированы перспективные образцы средств РЭБ, сообщили в МО. Большое количество предприятий в этом субъекте РФ в разы увеличили объемы выпуска систем РЭБ космического и авиационного базирования, добавили в военном ведомстве.
Ранее стало известно, о чем Шойгу договорился со своим коллегой из Пекина Ли Шанфу. Подробности передает телеканал «Царьград».