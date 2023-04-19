Президент России Владимир Путин утвердил состав Совета по развитию местного самоуправления

Российский лидер Владимир Путин обновил состав Совета по развитию местного самоуправления, а также его президиум. Соответствующий документ опубликован на сайте официальной правовой информации.
В Совет вошли вице-премьер Дмитрий Григоренко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и исполняющий обязанности ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров.В региональную часть включили представителей новых субъектов России. Так в обновленный состав вошли врио главы ДНР Денис Пушилин и врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Председателем снова стал премьер-министр Михаил Мишустин. Его заместителем на этом посту стал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики России. По словам лидера страны, решение было принято в связи с изменениями, произошедшими за последнее время в международной жизни.