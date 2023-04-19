Президент России Владимир Путин утвердил состав Совета по развитию местного самоуправления

В Совет вошли вице-премьер Дмитрий Григоренко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и исполняющий обязанности ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров.В региональную часть включили представителей новых субъектов России. Так в обновленный состав вошли врио главы ДНР Денис Пушилин и врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Председателем снова стал премьер-министр Михаил Мишустин. Его заместителем на этом посту стал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.