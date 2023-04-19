Представители олимпийских комитетов РФ и Мали обсудили перспективы сотрудничества

Плитухин подчеркнул, что конференция для молодых спортсменов несет не только просветительский характер, но также является платформой для установления связей между представителями стран-участниц. Грядущий экономический форум отечественный чиновник рассматривает в том числе в качестве площадки для обсуждения проектов в области развития взаимовыгодного партнерства на высшем уровне.