Представители олимпийских комитетов РФ и Мали обсудили перспективы сотрудничества

Москва, 19 апреля. Генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) Родион Плитухин обсудил с коллегой из Мали Мохамедом Умаром Траоре вопросы двустороннего сотрудничества в области спорта.
Предметом переговоров стало предстоящее участие делегации африканской республики в Международном форуме юных олимпийцев. Кроме того, стороны обсудили возможность встречи на саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге.
Плитухин подчеркнул, что конференция для молодых спортсменов несет не только просветительский характер, но также является платформой для установления связей между представителями стран-участниц. Грядущий экономический форум отечественный чиновник рассматривает в том числе в качестве площадки для обсуждения проектов в области развития взаимовыгодного партнерства на высшем уровне.
Мохамед Умар Траоре поприветствовал инициативу подписания меморандума о сотрудничестве между олимпийскими комитетами двух государств. Он отметил, что партнерство с Москвой откроет для республики новые возможности по подготовке атлетов.
Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в рамках рабочей встречи с представителем Национального переходного совета Республики Мали Маликом Дио обсудила укрепление отношений между государствами. Российский политик отметила, что страны связывают годы сотрудничества.