Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слухи о диверсионных планах России в Европе

Комментируя публикацию, Песков заявил, что выводы журналистов беспочвенны и снова демонстрируют желание ЕС во всем обвинять Россию. Пресс-секретарь подчеркнул, что российская сторона до сих пор не дождалась прозрачного и широкого международного расследования террористических актов на «Северных потоках».