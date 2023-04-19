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Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слухи о диверсионных планах России в Европе

Политика
Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слухи о диверсионных планах России в Европе

Слухи о готовящейся российскими силами диверсии в Европе беспочвенны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее ряд журналистов из Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции провели совместное расследования. Публицисты пришли к выводу, что Россия готовит «возможные диверсии» на энергетических объектах Европы.

Комментируя публикацию, Песков заявил, что выводы журналистов беспочвенны и снова демонстрируют желание ЕС во всем обвинять Россию. Пресс-секретарь подчеркнул, что российская сторона до сих пор не дождалась прозрачного и широкого международного расследования террористических актов на «Северных потоках».

Ранее DEITA.RU сообщала, что канцлер Германии Олаф Шольц может намеренно скрывать исполнителей теракта на газопроводе. По мнению американского журналиста Сеймура Херша, в подрыве на «Северных потоках» виноват Вашингтон.
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