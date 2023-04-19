Мосгорсуд оставил в силе запрет блогеру Валерии Чекалиной пользоваться интернетом

Московский городской суд оставил в силе запрет блогеру Валерии Чекалиной пользоваться интернетом. Решение принято на очередном заседании.
Запрет на пользование интернетом признали законным. Решение предыдущей инстанции суд оставил без изменения, жалобы защиты не удовлетворил, передает ТАСС. Адвокаты Чекалиной в качестве аргумента указали, что деятельность в интернете является единственным источником дохода блогера. Заседание при этом состоялось без ее присутствия.
Девушка вместе с супругом подозревается в совершении преступления по пункту «б» части четвертой статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере»). По информации следствия, сумма легализованных денег в апреле 2021 года составила более 130 млн рублей.