Мосгорсуд оставил в силе запрет блогеру Валерии Чекалиной пользоваться интернетом

Запрет на пользование интернетом признали законным. Решение предыдущей инстанции суд оставил без изменения, жалобы защиты не удовлетворил, передает ТАСС. Адвокаты Чекалиной в качестве аргумента указали, что деятельность в интернете является единственным источником дохода блогера. Заседание при этом состоялось без ее присутствия.