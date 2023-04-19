Тысячи раковых больных Сербии обвинили НАТО в использовании обедненного урана

Все больше больных раком жителей Сербии обвиняют НАТО в использовании обедненного урана во время бомбардировок Югославии в 1999 году. В кабинетах ассамблеи Североатлантического альянса сегодня пылятся тысячи исков от жертв радиации и медицинских экспертов, но военно-политический блок не торопится их изучать.
Неманья Миладинович — один из многочисленных пациентов больницы в Белграде, где лечат рак. Мужчина не сомневается, чем вызвана его болезнь.
«Я принимаю много лекарств. Я подозреваю, что моя болезнь является следствием бомбардировок НАТО. Когда я приехал в Белград, врачи подтвердили мне, что бомбардировки были главной причиной моей болезни и что она является их следствием. В частности, боеприпасы с обедненным ураном, которые они использовали для нападения на нас здесь, являются причиной появления рака у людей. Врач объяснил мне, что последствия появляются через определенное количество лет. По его словам, когда я был молодой, здоровый и сильный, я ничего не чувствовал. Но я старею, организм уже не может бороться с загрязнениями, которые в нем накопились», — рассказал мужчина.
Небойша Србляк — специалист по кардиологии, он давно занимается вопросом влияния обедненного урана на организм человека. Врач недоумевает, как вообще можно было допустить использование радиоактивного оружия на территориях, где живут и будут жить мирные люди.
«Мне непонятно, как им пришло в голову использовать такой опасный элемент в других странах, да еще и в военных целях. Радиоактивный материал проникает в экосистему, , независимо от того, что они говорят, что он не опасен. Я считаю это бесчеловечным, поскольку после этих войн поколения подвергаются опасности, возникает большое количество злокачественных опухолей и уродств», — отметил специалист.
Срджан Алексич возглавляет группу сербских юристов, которые в 2021 году подали первый иск против НАТО в связи с использованием боеприпасов с обедненным ураном от имени тех, у кого после предполагаемого облучения развился рак.
«В настоящее время у нас есть 3,5 тысячи человек, которые обратились в мой офис с иском. Это солдаты, полицейские, резервисты и гражданские лица, которые считают, что их рак является следствием применения обедненного урана», — сообщил адвокат.
НАТО не отрицает, что оружие с обедненным ураном использовалось в конфликте в Косово, когда было сброшено порядка 10 тонн таких снарядов. При этом во время войны в Персидском заливе таких бомб было взорвано в 30 раз больше. Однако военный альянс под руководством США продолжает отрицать какую-либо связь между обедненным ураном и проблемами со здоровьем у людей, утверждая, что «он не представляет практически никакой опасности».
«Обедненный уран продолжает убивать в течение долгого времени, почти вечно — это отсроченное убийство. Мы лучше всего почувствовали это в Сербии, Ираке и Афганистане. У человечества не должно быть ни малейшего заблуждения о вредном воздействии боеприпасов с обедненным ураном», — уверен профессор Велимир Неделькович, исследующий воздействие обедненного урана.
В отчете ООН за 2007 год сказано, что значительных отравлений, вызванных воздействием слабого излучения обедненного урана, не выявлено. В докладе также уточняется, что «не существует конкретного договорного запрета на использование снарядов с обедненным ураном». Напомним, в этом году Великобритания заявила, что будет поставлять снаряды с обедненным ураном Украины для использования их в танках Challenger 2.