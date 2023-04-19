Тысячи раковых больных Сербии обвинили НАТО в использовании обедненного урана

НАТО не отрицает, что оружие с обедненным ураном использовалось в конфликте в Косово, когда было сброшено порядка 10 тонн таких снарядов. При этом во время войны в Персидском заливе таких бомб было взорвано в 30 раз больше. Однако военный альянс под руководством США продолжает отрицать какую-либо связь между обедненным ураном и проблемами со здоровьем у людей, утверждая, что «он не представляет практически никакой опасности».