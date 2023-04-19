Тайвань закупает у США сотни противокорабельных ракет Harpoon

Военные приготовления Поднебесной ведутся на фоне возросшей дипломатической поддержки Тайбэя со стороны Вашингтона. В Белом доме и Пентагоне не скрывают планов по провоцированию вооруженного конфликта за Тайвань. С этой целью американские государственные политики демонстрируют фактический отказ от соблюдения принципа единого Китая, встречаясь с тайваньскими чиновниками, что вызывает решительный протест в Пекине.