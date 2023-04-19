Тайвань закупает у США сотни противокорабельных ракет Harpoon

Тайбэй, 19 апреля. Тайвань закупит в США 400 противокорабельных ракет Harpoon и береговые пусковые установки к ним, чтобы отразить вероятное вторжение со стороны КНР. Об этом сообщил президент Американо-Тайваньского делового совета Руперт Хаммонд-Чемберс.
Как отмечают журналисты издания Bloomberg, ракеты станут частью поставок, предусмотренных контрактом, о заключении которого в начале апреля сообщили представители Пентагона. Помимо «Гарпунов» в список входят истребители F-16, торпеды MK-48, самоходные гаубицы M109A6 и ПЗРК «Стингер».
Члены Конгресса США, включая председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкла Маккола, сообщили, что общая стоимость американского вооружения, которое будет передано Тайбэю, составит 19 миллиардов долларов. При этом, по словам политиков, отправку военных грузов необходимо ускорить.
После сообщения о предстоящем военном усилении острова Китай объявил о проведении крупных учений в Желтом море у побережья провинции Шаньдун. Маневры станут очередными в серии крупных многодневных учений, в ходе которых, как полагают аналитики, Пекин отрабатывает блокаду Тайваня.
Военные приготовления Поднебесной ведутся на фоне возросшей дипломатической поддержки Тайбэя со стороны Вашингтона. В Белом доме и Пентагоне не скрывают планов по провоцированию вооруженного конфликта за Тайвань. С этой целью американские государственные политики демонстрируют фактический отказ от соблюдения принципа единого Китая, встречаясь с тайваньскими чиновниками, что вызывает решительный протест в Пекине.
Кроме того, США и их союзники значительно расширили сеть военных баз в Индо-Тихоокеанском регионе, готовясь к началу потенциального вооруженного противостояния.