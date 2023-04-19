Бывший каратист избил студента-медика в Петрозаводске

В Петрозаводске бывший успешный спортсмен-каратист избил медбрата Больницы скорой медицинской помощи, студента медицинского факультета Петрозаводского государственного университета.
У пострадавшего диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы лица и головы. Студент написал заявление в полицию, после чего ему стали поступать угрозы, сообщает сетевое издание «Губерния».
Случаем заинтересовался Следственный комитет России. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству карельского Следкома передать уголовное дело в производство ведомства и доложить о результатах. Известно, что каратист не впервые провоцирует конфликты с драками в Петрозаводске.