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Бывший каратист избил студента-медика в Петрозаводске

Общество
Бывший каратист избил студента-медика в Петрозаводске

В Петрозаводске бывший успешный спортсмен-каратист избил медбрата Больницы скорой медицинской помощи, студента медицинского факультета Петрозаводского государственного университета.

У пострадавшего диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы лица и головы. Студент написал заявление в полицию, после чего ему стали поступать угрозы, сообщает сетевое издание «Губерния».

Случаем заинтересовался Следственный комитет России. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству карельского Следкома передать уголовное дело в производство ведомства и доложить о результатах. Известно, что каратист не впервые провоцирует конфликты с драками в Петрозаводске.
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