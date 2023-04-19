Президент Алжира намерен увеличить пенсии и субсидии на фоне роста валютных резервов страны

Среди других решений властей — снижение стоимости хаджа до 770 тыс. динаров (около 5,5 тыс. долларов). В прошлом году совершение паломничества для мусульман республики составляло около 850 тыс. динаров. Президент также распорядился начать набор 12 тысяч дипломированных специалистов для курирования школьного спорта, что является одним из крупнейших кадровых мероприятий за последнее время.