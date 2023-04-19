Президент Алжира намерен увеличить пенсии и субсидии на фоне роста валютных резервов страны

Алжир, 19 апреля. Макрофинансовые показатели в Алжире продемонстрировали рост валютных резервов, которые на конец марта 2023 года составили 66,14 млрд долларов, увеличившись по сравнению с декабрем 2022 на 8,4%. Об этом сообщил Центробанк североафриканского государства.
Одновременно президент Абдельмаджид Теббун издал ряд решений, предполагающих повышение пенсий и социальных субсидий в целях улучшения покупательной способности населения. Положительные показатели ЦБ дали возможность увеличить государственные расходы. Это позволило главе государства на последнем заседании кабинета министров внести поправки в пенсионный закон.
Среди других решений властей — снижение стоимости хаджа до 770 тыс. динаров (около 5,5 тыс. долларов). В прошлом году совершение паломничества для мусульман республики составляло около 850 тыс. динаров. Президент также распорядился начать набор 12 тысяч дипломированных специалистов для курирования школьного спорта, что является одним из крупнейших кадровых мероприятий за последнее время.
Ранее стало известно, что экспорт газа из Алжира в Евросоюз увеличился до рекордных 100 млн кубометров в сутки. Североафриканское государство заняло второе место по данному показателю после Норвегии.