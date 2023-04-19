Военный эксперт Куликовский: РФ может получить дефицитные БПЛА благодаря поставкам «египетских» Су-35 в Иран

По мнению Куликовского, у Ирана из-за западных санкций нет других вариантов приобрести нужные истребители, кроме как купить их у России. Иранские военно-воздушные силы, в свою очередь, передадут российскому оборонно-промышленному комплексу беспилотники. Более того эксперт отметил, что подобная сделка необходима, поскольку «рост потребностей в БПЛА заметно опережает рост производства».