Военный эксперт Куликовский: РФ может получить дефицитные БПЛА благодаря поставкам «египетских» Су-35 в Иран

Египет, которому Россия изначально планировала передать сверхманевренные истребители Су-35, не имеет такой возможности как у Ирана — восполнить некоторые российские военные нужды. Такой точкой зрения поделился блогер и военный эксперт Герман Куликовский.
«Это — логичное развитие событий, особенно в мире, где деньги, которые могли бы быть получены от Египта, почти нереально конвертировать во что-то ценное для наших военных нужд, а Иран может расплатиться этим чем-то непосредственно», — цитирует слова Куликовского РИА SM-News.
По мнению Куликовского, у Ирана из-за западных санкций нет других вариантов приобрести нужные истребители, кроме как купить их у России. Иранские военно-воздушные силы, в свою очередь, передадут российскому оборонно-промышленному комплексу беспилотники. Более того эксперт отметил, что подобная сделка необходима, поскольку «рост потребностей в БПЛА заметно опережает рост производства».