Положение вассала: военный аналитик Насонов о военной помощи Южной Кореи Украине

Цель этого заявления — пиар. Такую позицию по поводу вероятных поставок оружия Украине Южной Кореей в беседе с ФАН обозначил военный эксперт, ветеран боевых действий Роман Насонов.
Президент страны Юн Сок Ель впервые допустил возможность военной помощи Украине, пишет агентство «Рейтер».
«Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет мириться, например, любое крупномасштабное нападение на гражданских лиц, массовые убийства или серьезное нарушение законов войны, нам может быть трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке», — сказал глава Южной Кореи в интервью агентству.
«Предполагаю, что цель этого заявления пропиарить дополнительного союзника со стороны США, — рассуждает Насонов. — Наличие вооружения, которое оно готовы поставлять не так много, но по факту попытка оказать морально-психологическую поддержку воюющим бандформированиям украинских боевиков».
Он также подчеркивает, что нет мировых юридических оснований для поставок, почему они и ссылаются, что это может быть в случае нарушения прав населения массовых убийствах и т.д.
«Южная Корея в этой ситуации вынуждена поддержать американских агрессоров, — дополняет эксперт. — При этом схемы поставок могут быть совершенно разные».
Могут быть авиационные поставки, поставки морем и через третьи страны, оплата тех или иных вооружений в этих странах.
«Ввиду того, что Южная Корея — один из близких вассалов США, эта страна по разнарядке натовского и вашингтонского обкомов уже возможно по факту и поставляет те или иные виды и образцы вооружений. Но бронетехнику мы там никакую не видели, как и другие образцы тяжелых вооружений. Поэтому в большей степени это моральная поддержка», — заключает Роман Насонов.
Как сообщалось ранее, Южная Корея, Соединенные Штаты Америки и Япония начали учения по противоракетной обороне.