Упавший беспилотник обнаружили в лесополосе в Щекинском районе Тульской области

Об этом стало известно 19 апреля, в среду. У беспилотника отсутствуют опознавательные знаки и ведомственная принадлежность, подчеркнули в сообщении. В настоящий момент на месте произошедшего работают оперативные службы. Угрозы безопасности нет, добавили в пресс-службе.