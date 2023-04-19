Упавший беспилотник обнаружили в лесополосе в Щекинском районе Тульской области

Беспилотный летательный аппарат был обнаружен в лесополосе в Щекинском районе Тульской области. Соответствующей информацией поделились в пресс-служба комитета субъекта РФ по региональной безопасности.
Об этом стало известно 19 апреля, в среду. У беспилотника отсутствуют опознавательные знаки и ведомственная принадлежность, подчеркнули в сообщении. В настоящий момент на месте произошедшего работают оперативные службы. Угрозы безопасности нет, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что беспилотник украинской армии попытался атаковать электростанцию под Белгородом. Подробности передает «Национальная служба новостей».