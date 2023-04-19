Пожарный поезд могут применить для тушения крупного возгорания на производстве в Нижегородской области

Число пожарных на месте происшествия составляет уже более 80 человек, на месте инцидента используют 27 единиц техники. Как отметили в ведомстве, ликвидация возгорания осложняется высокой пожарной нагрузкой объекта, так как на его территории есть емкости с легковоспламеняющимися жидкостями.