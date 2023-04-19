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Пожарный поезд могут применить для тушения крупного возгорания на производстве в Нижегородской области

Происшествия
Пожарный поезд могут применить для тушения крупного возгорания на производстве в Нижегородской области

Спасатели продолжают тушить огонь на предприятии по производству пластмасс в Дзержинске. В связи с этим пожарный поезд и вертолет Ми-8 МЧС России приведены в высшую степень готовности.

Число пожарных на месте происшествия составляет уже более 80 человек, на месте инцидента используют 27 единиц техники. Как отметили в ведомстве, ликвидация возгорания осложняется высокой пожарной нагрузкой объекта, так как на его территории есть емкости с легковоспламеняющимися жидкостями.

Ранее стало известно о пожаре на складе в Нижегородской области. Площадь возгорания составила 4000 кв. метров.
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