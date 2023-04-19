Вспышка холеры в Нигерии унесла жизни более 70 человек

Абуджа, 19 апреля. Жертвами вспышки холеры в нескольких областях Нигерии за последние три месяца стали 79 человек.
Республиканский центр по контролю заболеваний (NCDC) в своем отчете сообщил о 1336 зарегистрированных случаях заражения. Сотрудники NCDC зафиксировали болезнь в 12 из 36 штатов.
В январе вспышка холеры унесла жизни 60 жителей общины Обубура на юге Нигерии. За 2022 год число погибших составило 233 человека.
Причиной неудовлетворительной эпидемиологической обстановки на Черном континенте являются плохие санитарные условия. Помимо этого, проблемой остается неразвитая инфраструктура водоснабжения.
Ранее NCDC сообщил о том, что рост смертности от болезней в Нигерии связан с бесконтрольным применением антибиотиков. Тенденция сделает большинство инфекционных заболеваний неизлечимыми.
Кроме того, в четырех штатах республики врачи зафиксировали вспышку дифтерии. Медики сообщили о 100 случаях заражения, 25 из которых окончились летальным исходом.