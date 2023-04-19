Владелец шиномонтажа под Новосибирском рассказал подробности инцидента со стрельбой

Судя по видеозаписи, оба участника конфликта вели себя достаточно агрессивно, толкались и замахивались друг на друга. Владелец мастерской воспользовался перцовым баллончиком. Тогда его оппонент достал пистолет, скорее всего, травматический, и произвел несколько выстрелов. По словам бизнесмена, он получил травмы средней степени тяжести и написал заявление в полицию.