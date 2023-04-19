Владелец шиномонтажа под Новосибирском рассказал подробности инцидента со стрельбой

Под Новосибирском задержали мужчину, который открыл стрельбу по владельцу шиномонтажа в дачном поселке Кудряшовский. Причиной конфликта стал негативный отзыв, оставленный стрелком в 2ГИС.
Как рассказал пострадавший, кто-то оставил нелицеприятный отзыв о работе его мастерской. Затем в мессенджере Watts App раскрыли личность человека, написавшего негативный комментарий. Тому это не понравилось и он приехал в шиномонтаж разбираться, сообщает сетевое издание «Сиб.фм».
Судя по видеозаписи, оба участника конфликта вели себя достаточно агрессивно, толкались и замахивались друг на друга. Владелец мастерской воспользовался перцовым баллончиком. Тогда его оппонент достал пистолет, скорее всего, травматический, и произвел несколько выстрелов. По словам бизнесмена, он получил травмы средней степени тяжести и написал заявление в полицию.