Пожар произошел на руднике «Узельгинский» в Челябинской области

На руднике «Узельгинский» произошло возгорание. По сообщению экстренных служб, огонь зафиксирован на глубине в 520 метров.
Об инциденте сообщает Telegram-канал ТАСС. Пока что никаких деталей происшествия не приводят. В результате пожара никто не пострадал. На его ликвидацию отправились горноспасатели.
Известно, что рудник входит в АО «Учалинский ГОК». На этом участке добывают медно-цинковые колчеданные руды.
Ранее сообщалось о пожаре на складе по адресу Автозаводское шоссе, дом 99А в Нижегородской области. Борьбе с огнем на предприятии по производству пластмасс ведут уже более 80 пожарных.