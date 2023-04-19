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Пожар произошел на руднике «Узельгинский» в Челябинской области

Происшествия
Пожар произошел на руднике «Узельгинский» в Челябинской области

На руднике «Узельгинский» произошло возгорание. По сообщению экстренных служб, огонь зафиксирован на глубине в 520 метров.

Об инциденте сообщает Telegram-канал ТАСС. Пока что никаких деталей происшествия не приводят. В результате пожара никто не пострадал. На его ликвидацию отправились горноспасатели.

Известно, что рудник входит в АО «Учалинский ГОК». На этом участке добывают медно-цинковые колчеданные руды.

Ранее сообщалось о пожаре на складе по адресу Автозаводское шоссе, дом 99А в Нижегородской области. Борьбе с огнем на предприятии по производству пластмасс ведут уже более 80 пожарных.
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