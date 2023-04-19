Депутат Госдумы Владислав Даванков призвал губернаторов регионов продлить майские праздники

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Вячеслав Даванков считает, что россиянам нужны «по-настоящему длинные выходные», сообщает РИА Новости.
Даванков направил губернаторам российских регионов обращение с просьбой продлить майские праздники. Депутат предлагает второе, третье, четвертое и пятое мая сделать нерабочими днями. Таким образом праздничные дни будут длиться с первого по девятое мая.
Россияне нуждаются в длительном отдыхе, поскольку они ощущают симптомы депрессии, по мнению Даванкова. Он отмечает, что больше трети жителей России чувствуют угнетенное и подавленное настроение, поэтому им необходим хороший отдых.
Ранее стало известно, что 71% россиян планирует потратить на майские праздники в этом году не более 20 тыс. рублей. Отмечается, что 58% жителей России в этом году хотят сократить свои расходы на праздничные мероприятия в мае, по сравнению с 2022 годом.