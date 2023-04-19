Депутат Госдумы Владислав Даванков призвал губернаторов регионов продлить майские праздники

Ранее стало известно, что 71% россиян планирует потратить на майские праздники в этом году не более 20 тыс. рублей. Отмечается, что 58% жителей России в этом году хотят сократить свои расходы на праздничные мероприятия в мае, по сравнению с 2022 годом.