Румыния намерена ввести ограничения в отношении украинской агропродукции

Бухарест намерен ввести ограничительные меры в отношении украинской агропродукции. Соответствующей информацией поделился премьер Румынии Николае Чукэ.
Об этом он заявил 19 апреля, в среду, в ходе общения с представителями прессы. В государстве планируют ввести ограничения в отношении не только зерновых, но и молока, курятины, подсолнечного масла и пчелиного меда, добавил глава правительства.
«Я совершенно согласен, что нужно рассмотреть этот ряд мер», — с уверенностью указал он.
Прежде сообщалось, что в Болгарии предложили запретить импорт украинского зерна на шесть месяцев. Подробностями делится «Национальная служба новостей».