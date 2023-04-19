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Румыния намерена ввести ограничения в отношении украинской агропродукции

Политика
Румыния намерена ввести ограничения в отношении украинской агропродукции

Бухарест намерен ввести ограничительные меры в отношении украинской агропродукции. Соответствующей информацией поделился премьер Румынии Николае Чукэ.

Об этом он заявил 19 апреля, в среду, в ходе общения с представителями прессы. В государстве планируют ввести ограничения в отношении не только зерновых, но и молока, курятины, подсолнечного масла и пчелиного меда, добавил глава правительства.

«Я совершенно согласен, что нужно рассмотреть этот ряд мер», — с уверенностью указал он.

Прежде сообщалось, что в Болгарии предложили запретить импорт украинского зерна на шесть месяцев. Подробностями делится «Национальная служба новостей».
агропромышленность Украина зерно румыния
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