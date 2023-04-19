Более 180 рабочих эвакуируют с шахты «Распадская» в Кемеровской области из-за возгорания

Пожар вспыхнул на шахте «Распадская» в Кемеровской области. Сотрудники экстренных служб проводят эвакуацию более 180 горняков, пишет РИА Новости.
По предварительным данным, эпицентр возгорания находится на глубине порядка 550 метров. В СМИ уточнили, что все рабочие находятся на связи во время эвакуационных работ.
Что послужило причиной возгорания, пока неизвестно. Информация о пострадавших в результате ЧП не поступала.
Шахта «Распадская» является крупнейшей угольной выработкой в России. Она располагается в 11 километрах севернее Междуреченска Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области произошел пожар на предприятии по производству пластмасс. Площадь возгорания составила четыре тыс. квадратных метров.