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Более 180 рабочих эвакуируют с шахты «Распадская» в Кемеровской области из-за возгорания

Происшествия
Более 180 рабочих эвакуируют с шахты «Распадская» в Кемеровской области из-за возгорания

Пожар вспыхнул на шахте «Распадская» в Кемеровской области. Сотрудники экстренных служб проводят эвакуацию более 180 горняков, пишет РИА Новости.

По предварительным данным, эпицентр возгорания находится на глубине порядка 550 метров. В СМИ уточнили, что все рабочие находятся на связи во время эвакуационных работ.

Что послужило причиной возгорания, пока неизвестно. Информация о пострадавших в результате ЧП не поступала.

Шахта «Распадская» является крупнейшей угольной выработкой в России. Она располагается в 11 километрах севернее Междуреченска Кемеровской области.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области произошел пожар на предприятии по производству пластмасс. Площадь возгорания составила четыре тыс. квадратных метров.
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