Замглавы МИД РФ Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Судане

Москва, 19 апреля. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов встретился с послом Египта Назихом Нагари. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Российской Федерации.
Стороны уделили особое внимание ситуации в Судане, где последние пять дней ведутся активные боестолкновения между армией республики и Силами быстрого реагирования (СБР).
«В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по вопросам укрепления внешнеполитической координации между Москвой и Каиром с целью содействия урегулированию кризисов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки», — говорится в сообщении.
Михаил Богданов и Назиха Нагари также рассмотрели обстановку в Сирии и вокруг нее. Особенно на фоне активизации политических связей республики с рядом арабских государств.
Напомним, что замглавы МИД РФ ранее встретился с послом Судана в Москве Мохаммедом Сирраджа. Дипломаты пришли к общему мнению о необходимости немедленного прекращения огня и решения спорных вопросов за столом переговоров.