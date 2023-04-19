Зоозащитники Ленобласти требуют наказать задавившего собаку водителя

Петербургские зоозащитники обратились в полицию Ленинградской области из-за страшной гибели собаки. На заправке внедорожник переехал пса и уехал, ничего после этого не предприняв. Активисты уверены, что водитель осознавал, что делает, сообщают журналисты портала «Дни.Ру».
Неравнодушные петербуржцы требуют найти злого шофера и наказать его. Общественники с этой целью написали заявление и ищут свидетелей бесчеловечного ЧП.
«Сбил специально и скрылся», – посетовали защитники животных.
Представители СМИ уже разыскали незадачливого автолюбителя. Он рассказал, что не видел собаку и тем более не хотел ее сбивать. По словам водителя, он относится ко всем четвероногим вполне положительно.
Правда, непонятно, как можно не заметить, что твоя машина переехала через взрослую дворнягу. Причем не на скорости и не на пересеченной местности, где много кочек, а на ровном асфальте АЗС.