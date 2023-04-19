«Настоящий урок мужества и патриотизма»: в России предложили создать центры патриотического воспитания СВО

В России предложили создать центры патриотического воспитания, где педагогами станут ветераны специальной военной операции на Украине. С такой инициативой выступили общественники, а также депутаты Подмосковья и Государственной Думы.
«Я считаю, что помимо центров реабилитации и центров психологической помощи, в России нужно создать центр патриотического воспитания для общений героев с молодежью. Важно рассказывать ребятам о тех ситуациях, с которыми пришлось столкнуться в бою, о настоящей дружбе, взаимовыручке и о том, что настоящие герои рядом», — предложил депутат Госдумы Никита Чаплин.
В свою очередь народный избранник из Подмосковья Михаил Чириков отмечает, что служившие в горячих точках бойцы нередко проводят открытые патриотические уроки в школах, колледжах и институтах, однако он согласился с идеей Чаплина о создании отдельных центров, которые расширили возможности ветеранов.
«В таких центрах, кроме встреч с молодежью, участники СВО встречались бы со своими однополчанами и говорили бы о жизни, смотрели бы патриотические фильмы. В этом центре участники СВО занимались бы патриотическом воспитанием молодежи на своем опыте и на опыте своих дедов и прадедов, защищавших нашу Родину во время ВОВ», — сказал Чириков.
Депутат Госдумы Александр Толмачев поддержал коллег. Он отметил, что сегодня как никогда виден запрос общества на патриотизм. Именно вернувшиеся из зоны СВО бойцы смогут воодушевить и вдохновить подрастающее поколение, показав образец преданности Родине и своему долгу.
«Воспитание на собственном примере — самое эффективное и неоспоримое. Личный опыт нельзя заменить или купить за деньги. Ребятам важно видеть подлинные примеры доблести и силы духа. Бойцу достаточно быть собой, рассказать о том, что он видел своими глазами — это будет настоящий урок мужества и патриотизма. Живое общение с героями незаменимо. Пример сильного человека, за чьими плечами подвиги и спасённые жизни, может заменить сотни часов лекций», — продолжил парламентарий.
Об инициативе народных избранников также высказался доцент кафедры истории России средних веков и нового времени Государственного университета просвещения Алексей Ларионов. По его мнению, создание отдельных центров патриотического воспитания по всей России даст «сесть системного коммуникационного воздействия на сознание молодежи».
«В рамках планируемой сети Центров патриотического воспитания мы получаем «выделенный канал» для трансляции информации абсолютной значимости и непреходящей ценности. Кроме того, посещение молодёжью таких центров будет обязательно иметь важный символический эффект: молодые люди и подростки приобретут опыт выхода за пределы обыденности и приобщения к высшим смыслам При должном медийном сопровождении центры станут основой формирования гражданского и патриотического сознания, противодействия деструктивным тенденциям и влиянию на молодежь», — высказался педагог.
Напомним, ранее российский певец Александр Маршал рассказал о важности патриотических песен.