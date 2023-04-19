«Настоящий урок мужества и патриотизма»: в России предложили создать центры патриотического воспитания СВО

В свою очередь народный избранник из Подмосковья Михаил Чириков отмечает, что служившие в горячих точках бойцы нередко проводят открытые патриотические уроки в школах, колледжах и институтах, однако он согласился с идеей Чаплина о создании отдельных центров, которые расширили возможности ветеранов.