Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Томский Роспотребнадзор проверяет безопасность питания в Кадетском корпусе

Общество
Томский Роспотребнадзор проверяет безопасность питания в Кадетском корпусе

Специалисты регионального Роспотребнадзора отреагировали на случаи заболевания ротавирусной инфекцией воспитанников Кадетского корпуса.

В связи с тем, что в Кадетском корпусе Томска были зарегистрированы пять случаев возникновения у воспитанников острой кишечной инфекции, эксперты Роспотребнадзора начали тщательное эпидемиологическое расследование, сообщает tomsk.kp.ru.

На данный момент санитарные врачи ведомства взяли в столовой и пищеблоке учреждения пробы воды, продуктов, а также смывы, чтобы проверить наличие в них различных инфекций и вирусов. Обследуются также учебные классы и кадетские комнаты.
томск роспотребнадзор кадеты
Военкоры ФАН