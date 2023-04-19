Томский Роспотребнадзор проверяет безопасность питания в Кадетском корпусе

Специалисты регионального Роспотребнадзора отреагировали на случаи заболевания ротавирусной инфекцией воспитанников Кадетского корпуса.
В связи с тем, что в Кадетском корпусе Томска были зарегистрированы пять случаев возникновения у воспитанников острой кишечной инфекции, эксперты Роспотребнадзора начали тщательное эпидемиологическое расследование, сообщает tomsk.kp.ru.
На данный момент санитарные врачи ведомства взяли в столовой и пищеблоке учреждения пробы воды, продуктов, а также смывы, чтобы проверить наличие в них различных инфекций и вирусов. Обследуются также учебные классы и кадетские комнаты.