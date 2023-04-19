Риши Сунаку не удалось добиться снижения инфляции в Великобритании

Уровень инфляции в Великобритании сохраняет большую динамику, чем в США и Европе, где индекс снижался в течение нескольких месяцев. В США цены выросли на 5% в марте, что стало самым низким показателем почти за два года. В еврозоне инфляция за прошлый месяц снизилась до 6,9% — минимального уровня с февраля 2022 года.