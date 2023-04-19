Риши Сунаку не удалось добиться снижения инфляции в Великобритании

Лондон, 19 апреля. Инфляция в Великобритании осталась на высоком уровне по итогам марта, составив 10,1%. Об этом стало известно после публикации отчета Управления национальной статистики.
Как отмечают экономисты, рост цен в марте превысил прогнозы большинства экспертов, которые ожидали замедления инфляции до 9,8%. Однако стремительное повышение стоимости продуктов, которое оказалось наиболее значительным с 1977 года, внесло свои коррективы в итоговые цифры.
Высокая инфляция, как ожидают аналитики, приведет к дальнейшему ужесточению кредитно-денежной политики со стороны Банка Англии, поскольку ранее чиновники заявляли, что приостановка в повышении ставок Центробанка возможна в случае, если инфляционное давление ослабнет. Большинство трейдеров считает, что в итоге регулятор повысит ключевую ставку до 5%.
«Работа Банка Англии еще не завершена. Для решения основных проблем все еще необходимо снова повысить ставки», — уверена Китти Ашер, главный экономист Института директоров.
Уровень инфляции в Великобритании сохраняет большую динамику, чем в США и Европе, где индекс снижался в течение нескольких месяцев. В США цены выросли на 5% в марте, что стало самым низким показателем почти за два года. В еврозоне инфляция за прошлый месяц снизилась до 6,9% — минимального уровня с февраля 2022 года.
Сохраняющийся рост цен становится проблемой для премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который сделал сокращение инфляции вдвое к концу года одним из своих пяти ключевых обещаний.
«Эти цифры точно подтверждают, почему мы должны продолжать наши усилия по снижению инфляции, чтобы мы могли ослабить давление на семьи и предприятия», — заявил министр финансов Соединенного Королевства Джереми Хант.
В то же время специалисты отметили некоторое снижение темпов роста цен производителей, который сократился в марте до 7,6% против 12,8 в феврале. Это, по мнению экономистов, вселяет некоторый оптимизм относительно состояния экономики.