Власти Белгорода планируют сделать пешеходные переходы в районе сквера малая Богданка

Как пишет ИА «Бел.Ру», на месте «народных троп» по малому проезду на Богдана Хмельницкого – от Белгородского проспекта до улицы Гагарина специалисты сделают девять дополнительных пешеходных переходов. Также будут приведены в соответствие с нормами и парковки: увеличат количество мест для инвалидов, построят повышающие удобство и безопасность подходы из тротуарной плитки, поделился чиновник.