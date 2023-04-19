Власти Белгорода планируют сделать пешеходные переходы в районе сквера малая Богданка

Ремонт сквера малая Богданка в ближайшее время начнется в Белгороде. Кроме прочих работ, на участке дороги от Белгородского проспекта до улицы Гагарина сделают новые пешеходные переходы. Об этом сообщил заммэра по строительству Василий Голиков.
Как пишет ИА «Бел.Ру», на месте «народных троп» по малому проезду на Богдана Хмельницкого – от Белгородского проспекта до улицы Гагарина специалисты сделают девять дополнительных пешеходных переходов. Также будут приведены в соответствие с нормами и парковки: увеличат количество мест для инвалидов, построят повышающие удобство и безопасность подходы из тротуарной плитки, поделился чиновник.
Кроме того, на нерегулируемом перекрестке малая Богданка – Гагарина установят новый светофор и произведут модернизацию светофора на улице Мичурина. Со стороны этой улицы расширят проезжую часть, что повысит ее пропускную способность, добавил Голиков.