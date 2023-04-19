Приложение Сбербанка появилось в App Store под названием SBOL

Отмечается, что получить ссылку для скачивания можно только через колл-центр банка, сообщает РИА Новости.
Мобильное приложение для клиентов Сбербанка, которые пользуются устройствами на операционной системе iOS, снова появилось в App Store. Компания Apple в прошлом году уже дважды удаляла сервис Сбербанка из магазина приложений.
Однако по поиску в App Store найти сервис нельзя. Необходимо обратиться в колл-центр отделения банка, где пользователю предоставят ссылку для скачивания приложения.
Ранее сообщалось, что Сбербанк запустил для физических лиц ипотеку на покупку коммерческой недвижимости на вторичном рынке. Ставка составит от 12,7% годовых, а размер первоначального взноса будет от 30% общей стоимости приобретаемого помещения.